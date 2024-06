Politie heeft handen vol aan naakte vrouw en man onder invloed

Politiemensen hielden zaterdagochtend 1 juni 2024 een 39-jarige man uit Graauw aan. De man zou betrokken zijn geweest bij een vechtpartij met een vrouw. Ook reed hij onder invloed van alcohol én drugs, zonder geldig rijbewijs, in een auto. Tot slot bleek hij in het bezit te zijn van een gebruikershoeveelheid softdrugs. De politie trof korte tijd later een naakte vrouw, die betrokken was bij het incident, aan en heeft zich over de gewonde vrouw ontfermd.

Agenten reageerden zaterdagochtend op een melding over een vechtpartij, tussen een man en een vrouw, aan de Buitenhaven. Toen ze bijna ter plaatse waren, troffen ze meerdere mensen aan die iets van het incident hadden gezien. De getuigen wezen de agenten in de richting van een fietspad aan de Schependijk. De auto zou daar terecht zijn gekomen door van een trap te rijden en door een wandelpark te rijden.

Verkeersfeiten

Toen de agenten die kant op gingen, kwam er over het fietspad een auto aan gereden. De agenten herkenden de bestuurder van de auto direct. Het bleek te gaan om een 39-jarige man uit Graauw, waar ze al eerder mee te maken hadden gehad vanwege rijden onder invloed. Ook dit keer bleek dat het geval te zijn: uit de blaastest bleek dat de man te veel had gedronken en uit de speekseltest bleek dat hij onder invloed van drugs was. De man had bovendien geen geldig rijbewijs meer. Dat was ongeldig verklaard nadat hij meerdere keren was betrapt op rijden onder invloed van alcohol, drugs en/of medicijnen. Voor alle verkeersfeiten wordt proces-verbaal tegen de man opgemaakt.

De auto waarin hij reed is in beslag genomen. Ook een gebruikershoeveelheid hennep, die de agenten bij de man ontdekten toen ze hem fouilleerden, is in beslag genomen. De man is aangehouden op verdenking van meerdere feiten en meegenomen naar het bureau.

Naakte vrouw

Een andere politie-eenheid was ondertussen richting de Jozinastraat gereden. Daar zou een naakte vrouw rondlopen. Agenten troffen de naakte vrouw op aanwijzen van omstanders in de Tholensstraat aan. Het gaat om een 35-jarige vrouw uit Schoondijke. Ze bleek gewond te zijn en gaf aan te zijn mishandeld door de inmiddels gearresteerde man uit Graauw. Agenten hebben zich, met hulp van omstanders, over de gewonde vrouw ontfermd. Ze is korte tijd later per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.