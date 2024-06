Politie houdt verdachte van bedreiging aan

Na de aanhouding troffen politieagenten in de woning van de verdachte een kleine hennepkwekerij aan, die niet meer in gebruik was.

Bij de politiemeldkamer kwamen vrijdagavond 31 mei kort voor 21.00 uur meerdere meldingen binnen over een man die met een knuppel tegen verkeersborden zou slaan en hard zou schreeuwen. Politieagenten stelden direct een onderzoek in, waaruit bleek dat de man niet alleen tegen de verkeersborden had geslagen, maar vermoedelijk ook een man had bedreigd. Ook zou de verdachte de knuppel richting het slachtoffer, een 60-jarige man uit Zevenbergschen Hoek, hebben gegooid.

Het politieonderzoek leidde naar de woning van de verdachte, waar hij even later kon worden aangehouden. De verdachte is een 52-jarige inwoner van Zevenbergschen Hoek. In zijn woning troffen agenten korte tijd later een kleine, buiten werking zijnde, hennepkwekerij aan. Ze namen diverse spullen die gebruikt worden bij het kweken van hennep in beslag.

De verdachte is meegenomen naar het politiebureau en voor verder onderzoek en verhoor in de cel gezet.