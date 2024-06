Auto van de weg in Mussel

Even na 12.00 uur zondagmiddag ging het mis voor een autobestuurder op de Zandtangerweg in Mussel.

Door onbekende oorzaak is de auto via een boom in een diepe greppel terecht gekomen gekomen.

Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen waar onder brandweer van Ter Apel en de Traumahelikopter.

De bestuurder is door de brandweer uit de auto bevrijd en is voor onderzoek naar een ziekenhuis gebracht