Eerste vernieuwde en ongeëvenaarde CV90-infanteriegevechtsvoertuig uitgerold

Verbeterde bescherming, verbeterde leidbaarheid en meer vuurkracht. Dat zijn 3 van de belangrijkste upgrades aan de CV90. Het eerste vernieuwde infanteriegevechtsvoertuig is gisteren in Bunschoten-Spakenburg uitgerold. Dankzij de midlife upgrade (MLU) blijven de in totaal 122 voertuigen nog tot 2039 operationeel. Vanaf november kan de landmacht ook de eerste vernieuwde CV90’s inzetten.

Van en naar front brengen

Door de veranderende veiligheidssituatie in de wereld, kon de CV90 wel een opknapbeurt gebruiken. In 2018 werd dan ook opdracht gegeven om de capaciteiten te verbeteren van het voertuig. De CV90 kan infanteristen van en naar het front brengen, maar ook zelf actief aan een gevecht deelnemen.

Nieuwe toren

De CV90 is onder meer voorzien van een nieuwe toren op het chassis, met daarin toekomstbestendige IT-infrastructuur en waarnemingsmiddelen. Dit zorgt ervoor dat de commandant sneller dan de tegenpartij besluiten kan nemen. Geleide antitankraketten versterken de vuurkracht. Ook is het voertuig dankzij een actief beschermingssysteem beter bestand tegen bijvoorbeeld inkomende projectielen. Het systeem kan deze onder meer detecteren en vernietigen. Daarnaast is het voertuig voortaan een stuk gebruiksvriendelijker.

Mannetje staan

Directeur Projecten bij het Commando Materieel & IT commodore Harold Boekholt spreekt dan ook van een ongeëvenaard voertuig. “Het stelt onze mensen in het veld in staat hun mannetje te staan. Dat is voor onze huidige opdracht en missie van het allergrootste belang. Met al deze verbeteringen creëren we een hoger operationeel tempo waarmee we de vijand kunnen domineren. Nu en in de toekomst.”

Krachten gebundeld

Bij de MLU hebben de Zweedse fabrikant BAE Systems Hägglunds en de Nederlandse firma Van Halteren Technologies de krachten gebundeld. Met de uitrol van het eerste vernieuwde voertuig is het project zeker niet afgerond. De bedoeling is dat de overige vernieuwde CV90’s de komende jaren binnen blijven stromen. De laatste moet begin 2027 operationeel gereed zijn.