Agent door verdachte tegen hoofd geschopt

Woensdagmorgen even na middernacht raakte een agent gewond toen een worsteling ontstond met een verdachte op de Spuiboulevard. Ze werd tegen het hoofd geschopt en hield daar een flinke zwelling aan over. Een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt verdacht van zware mishandeling en zit vast.