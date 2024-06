Nederlands marineschip benaderd door Chinese helikopter en gevechtsvliegtuigen

Ook werd de NH90-maritieme gevechtshelikopter van het schip tijdens een patrouille benaderd door een tweetal Chinese gevechtsvliegtuigen en een helikopter. Dit zorgde voor een potentieel onveilige situatie. Het voorval vond plaats in het internationale luchtruim.

Patrouilles in de Oost-Chinese Zee

Zr.Ms. Tromp voerde patrouilles uit in de Oost-Chinese Zee ter ondersteuning van een multinationaal VN-verband dat toeziet op het handhaven van de maritieme sancties tegen Noord-Korea zoals gedefinieerd in de resoluties van de VN-Veiligheidsraad. Zr.Ms. Tromp vervolgt haar reis in het kader van ‘Pacific Archer ‘24’ conform planning en is nu op weg naar Japan.