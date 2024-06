Dertien verdachten na vondst illegale slachterij Noord-Holland

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie hebben op zondag 16 juni een illegale slachterij opgerold in de provincie Noord-Holland. Dit meldt de NVWA maandag.

13 verdachten

'Op een veehouderij werden 13 karkassen van geslachte schapen aangetroffen. Op het erf stonden ook 35 levende schapen. Die zijn overgedragen aan een dierenopvang. Er wordt onderzoek gedaan naar 13 verdachten. Er wordt proces-verbaal opgemaakt', aldus de NVWA.

Offerfeest

De NVWA en politie controleren extra op illegale slacht rondom het Offerfeest, dat dit jaar plaatsvindt van zondag 16 juni tot en met dinsdag 18 juni. De NVWA kwam de illegale slachterij op het spoor dankzij een anonieme melding. Inspecteurs en politieagenten betrapten de verdachten op heterdaad. Het slachten van dieren is in Nederland alleen toegestaan in erkende slachthuizen en onder toezicht van de NVWA.

Erkende slachthuizen

Er hebben zich 34 slachterijen aangemeld om tijdens het Offerfeest te slachten. Het gaat hierbij om zowel bedwelmd als onbedwelmd slachten. De dieren - voornamelijk schapen, maar ook geiten en runderen - mogen alleen in erkende slachthuizen onbedwelmd worden geslacht. De NVWA en politie controleren extra op illegale slachtactiviteiten.

Illegale praktijken

Vermoedens van illegale praktijken kunnen worden doorgegeven aan het landelijke meldpunt voor misstanden met dieren, telefoonnummer 144. Bij overtreding zal streng worden opgetreden. De boete voor illegaal onbedwelmd slachten kan oplopen tot 103.000 euro. Ook kan een overtreder een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar krijgen.