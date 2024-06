Politie pakt broer en zus op in onderzoek naar productie drugs en witwassen

Grote hoeveelheden contant geld, waardevolle auto’s , horloges en nepkleding: dat (én meer) ontdekte de politie vandaag in Eindhoven in een onderzoek naar het produceren van drugs en voorbereidingshandelingen voor plegen harddrugsfeiten. Twee Eindhovenaren (een broer en zus van resp. 20 en 24 jaar) zijn opgepakt als verdachten in deze zaak en zitten vast voor verder onderzoek.

Onderzoek en aanhoudingen

De politie vermoedde op basis van informatie dat een 20-jarige bewoner van een woning aan de Tarwelaan in Eindhoven betrokken is bij het produceren van drugs en voorbereidingshandelingen voor het plegen van harddrugs. Daarom doorzocht de politie vandaag drie adressen in Eindhoven, waaronder woningen aan de Tarwelaan en de Twijnderstraat en een bedrijfspand in Acht.

De 20-jarige man is aangehouden op verdenking van het produceren van drugs en voorbereidingshandelingen voor plegen van harddrugsfeiten. Hij wordt ook verdacht van witwassen. In de woningen aan de Tarwelaan en Twijnderstraat stuitten de agenten namelijk onder meer op grote hoeveelheden contante geldbedragen. Zijn 24-jarige zus – en medebewoonster op de Tarwelaan – werd vervolgens aangehouden op verdenking van witwassen.

Tijdens het zoeken in het bedrijfspand in Acht vonden de politieagenten flinke hoeveelheden nepkleding. De kleding is inbeslaggenomen en zal na het onderzoek worden vernietigd.

Het tweetal zit vast voor verder onderzoek en er zijn meerdere auto's inbeslaggenomen. Ook zijn diverse waardevolle horloges afgepakt.