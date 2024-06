Politie houdt twee personen aan tijdens drugsactie in Groningen

Online drugsbezorging

De actie was gericht op drugshandel, waarbij vaak sprake is van (online) bezorgdiensten, via sociale media-platformen als Telegram of Snapchat. De politie kwam de koeriers op het spoor via onlineonderzoek en meldingen. De twee verdachten zijn op heterdaad aangehouden. Ze zitten beide vast en ze worden verhoord. Het onderzoek wordt voortgezet onder leiding van de officier van justitie.

1.500 XTC-pillen

Tijdens dat onderzoek is ook een doorzoeking gedaan in een pand. Bij de doorzoeking is ruim een kilo harddrugs in beslag genomen. Daarnaast troffen we ongeveer 1500 xtc-pillen, geneesmiddelen, een stroomstootwapen en verschillende soorten designerdrugs aan. De politie heeft ook een auto en contant geld in beslag genomen en gegevensdragers waar vervolgonderzoek op wordt verricht.