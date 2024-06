Britse militaire konvooien op weg naar Duitsland op openbare weg te zien

Bestemming Duitsland

'De konvooien rijden van Hoek van Holland naar het Duitse Grafenwöhr voor deelname aan een oefening. Defensie staat de Britten bij tijdens deze oversteek in de vorm van host nation support', aldus het ministerie.

Totaal 128 militaire voertuigen

Het gaat in totaal om 128 militaire voertuigen, waaronder trucks en auto’s. Deze komen aan in de haven. Vervolgens rijden ze in kleine zelfstandige konvooien door. Er hoeft daardoor geen extra verkeersbegeleiding aan te pas te komen. Nederland stelt onder meer infrastructuur beschikbaar voor de troepenverplaatsing. Ook is geholpen bij de planning en afstemming tussen verschillende betrokken partijen als Rijkswaterstaat en civiele partners.

Strategische ligging

Host nation support is een bondgenootschappelijke taak voor NAVO-landen. Door de strategische ligging en geavanceerde infrastructuur vormt Nederland een onmisbare schakel voor de efficiënte en snelle verplaatsing van troepen en materieel binnen Europa.

Cruciale rol Nederland als doorvoer ‘hub’

De steun onderstreept dan ook de cruciale rol die Nederland speelt als doorvoer ‘hub’ voor NAVO-operaties. “Hiermee bouwen we verder aan de al nauwe relatie die het Verenigd Koninkrijk en Nederland met elkaar hebben als NAVO-bondgenoten”, zegt de Britse majoor Aden Philpott. “Dit soort relaties zijn voor ons uitermate belangrijk.”

Terugkeer

De bedoeling is dat de Britse konvooien tussen 5 en 11 juli weer terugrijden naar Hoek van Holland. Per schip gaat alles dan terug naar Groot-Brittannië.