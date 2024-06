Bedrijfspand ontruimd na brand op dak aan de Eisenhowerweg in Veghel

Brand naar dak overgeslagen

Omdat de brand van binnenuit naar het dak was overgeslagen werd opgeschaald naar middelbrand en kwam de brandweer met twee blusvoertuigen, een waterwagen en een ladderwagen ter plaatse.

Brand snel onder controle

Wat de oorzaak van de brand is geweest is niet bekend. De werknemers stonden aan de overzijde van de weg in afwachting op verdere instructies. Voor zover het liet aanzien was de brand snel onder controle en is de brandweer ter plaatse voor een nacontrole. Met de ladderwagen werd een inspectie op het dak uitgevoerd. Er raakte niemand gewond. De weg werd tijdens de inzet van de brandweer afgesloten.