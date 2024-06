Tieners na mishandeling man in Pijnacker voor de rechter

Beelden op social media

Beelden van het incident werden massaal gedeeld op social media en dit maakte veel los. “Mensen die het filmpje hebben gezien vinden het een walgelijke en laffe daad en dat is het”, aldus de officier van justitie. Het OM eiste tegen de drie jongens, in de leeftijd van destijds 14 en 15 jaar, straffen variërend van jeugddetentie tot een werkstraf.

Opmerking na weggooien blikje

Het slachtoffer was op 8 mei 2023 aan het wandelen met zijn hond op de Nobellaan in Pijnacker toen hij een groep jongens aansprak op hun gedrag. Een van de jongens had een blikje op straat gegooid. De man zou hier vervolgens een opmerking over hebben gemaakt en zich volgens de jongens racistisch hebben uitgelaten.

Intimiderend

Wat volgt is een dreigende en intimiderende situatie waarin de man wordt geslagen en geschopt en als hij weg wil lopen ook nog een klauwhamer te zien krijgt, die een van de jongens uit zijn tas haalt. De hamer wordt uiteindelijk niet gebruikt, maar volgens de officier van justitie was dit hele tafereel “erg intimiderend”. Tegen deze verdachte, die ook terecht stond voor een aantal andere feiten, werd 90 dagen jeugddetentie, waarvan 40 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en een werkstraf van 40 uur geëist.

Opmerking

“Natuurlijk begrijp ik dat de jongens zich in beide gevallen aangesproken voelden door de opmerking. Maar dit geeft de jongens niet het recht om iemand dan met z’n allen te intimideren en achterna te gaan, hem te schoppen en de bril van zijn hoofd te slaan.”

Video

De mishandeling werd door een van de verdachten op beeld vastgelegd en de video werd gedeeld op social media. Binnen de kortste keren stond de mishandeling op talloze websites. De filmer stond niet alleen terecht voor het maken van de beelden van deze openlijke geweldpleging. Hij moest zich ook verantwoorden voor een soortgelijk incident, waarvan hij ook een video maakte en nog andere feiten.

Eis OM

De officier eiste tegen deze verdachte 82 dagen jeugddetentie, waarvan 40 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en 40 uur werkstraf. De derde verdachte hoorde 180 uur werkstraf, waarvan 60 uur voorwaardelijk tegen zich eisen. Ook hij stond terecht voor meerdere feiten. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.