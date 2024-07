Stakingen in openbaar vervoer in week voor Prinsjesdag

Er wordt gestaakt in het openbaar vervoer in de week voor Prinsjesdag. Op 10, 11 en 12 september zijn er acties in het Stads- en Streekvervoer en bij de Nederlandse Spoorwegen.

De OV-werknemers willen dat het nieuwe kabinet met goede plannen komt, zodat werknemers eerder kunnen stoppen met zwaar werk. De huidige zwaarwerk-regeling stopt in 2025.

Er is een einde gekomen aan het geduld van het OV-personeel. Ook zij eisen een betere regeling als het gaat om mensen met zwaar werk. Die moeten eerder met pensioen kunnen, vinden de werknemers en FNV. ‘Zelfs na acties van de politie, metaalwerkers en bouwvakkers weigert de regering haar verantwoordelijkheid te nemen’, zegt Henri Janssen, bestuurder FNV Spoor. ‘Kennelijk vinden de dames en heren politici het normaal dat mensen met een zwaar beroep die Nederland 24/7 mobiel houden niet gezond de eindstreep halen. Zij worden sneller chronisch ziek, arbeidsongeschikt en gaan zelfs veel sneller dood dan werknemers zonder zwaar beroep. En de regering laat ze in de steek.’

Acties ingepland

Nu duidelijk is welke partijen het kabinet gaan vormen en morgen de bordesscène is ingepland, laat ook de Openbaar Vervoer-sector van zich horen. De eerste acties zijn inmiddels gepland. Het gaat om:

Dinsdag 10 september (korte werkonderbreking Stadsvervoer ( HTM, GVB en RET))

Woensdag 11 september (NS-personeel zal pas om 8 aan het werk gaan)

Donderdag 12 september (acties Streekvervoer vanaf aanvang dienst)

Meer acties dreigen

‘We beginnen in het OV nog mild’, zegt Eric Vermeulen, bestuurder FNV Stadsvervoer. ‘Maar als ook hierna de regering in gebreke blijft, zullen er in oktober stevigere acties door het OV personeel worden georganiseerd.’

Overlast voor reiziger

De sector is zich bewust van het feit dat de acties tot overlast voor de reizigers zal leiden. Dat betreuren de OV-werknemers, maar ze rekenen ook op begrip: ‘Tot op heden komt de regering haar afspraken niet na om tot een structurele regeling te komen’, zegt Edwin Kuiper, bestuurder FNV Streekvervoer. ‘In veel sectoren waar er sprake is van ‘Zwaar werk’ is de animo groot om actie te voeren, onze leden doen dat niet alleen voor een regeling voor zichzelf, maar ook voor alle andere werknemers die onder verzwarende omstandigheden werken.’