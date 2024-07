Politie verstuurt sms-jes naar mogelijke drugsgebruikers

De telefoons zijn tijdens diverse acties van drugsteam ‘Frisse Wind’ in beslag genomen tussen december 2023 en maart 2024. In de sms staat een link naar hulpverlening.

Bewustwording

Met het versturen van de bulk-sms richt de politie zich rechtstreeks tot de gebruikers. Marc Boer, portefeuillehouder drugs van de politie Eenheid Rotterdam, ziet de nare gevolgen van het gebruik en dealen van drugs dagelijks in de praktijk. “Ik hoop dat er met deze actie een stukje bewustwording wordt gecreëerd bij de mogelijke gebruikers. Het is een zaak van vraag en aanbod. Stoppen met drugs draagt niet alleen positief bij aan je eigen gezondheid, maar ook aan de veiligheid en leefbaarheid van de omgeving.”



Het doel van de actie is om drugsgebruik tegen te gaan en mensen hierbij hulp te bieden. De telefoonnummers zijn eenmalig gebruikt voor het versturen van de sms, ze worden niet met anderen gedeeld en leiden ook niet tot een registratie op naam in de politiesystemen. De actie is in samenwerking met het Openbaar Ministerie en de Gemeente Goeree-Overflakkee.