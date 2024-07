Nieuwe wetten en regels voor online casino’s in Nederland

Sinds de invoering van de wet kansspelen op afstand is de wet en regelgeving elk jaar gewijzigd. De wet bestaat pas sinds oktober 2021. Er lijkt door de overheid continu gesleuteld te worden aan de wet. Vrijwel elk jaar wordt de wetgeving strenger gemaakt. De gevolgen voor online casino's lijkt hiermee bijna niet te overzien. Steeds meer bedrijven laten Nederland links liggen en besluiten geen casino meer te starten. Maar welke nieuwe wetten en regels komen eraan voor de online casino's in Nederland? Wij hebben de nieuwe wijzigingen voor jullie onder de loep genomen.

Speellimieten worden leeftijdsafhankelijk

Eén van de nieuwe regels is het invoeren van verplichte speellimieten. De speellimieten worden ook nog eens leeftijdafhankelijk. Zo mogen spelers tot 24 jaar nog maar 350 euro per maand op hun casino account storten. Spelers boven de 24 jaar mogen maximaal 700 euro per maand storten. Het is de bedoeling dat dit binnen twee jaar overkoepelende speellimieten worden. Dit betekent dat dit bedrag straks niet langer meer in verschillende Nederlandse casino's besteed mag worden. Je kan je maandbudget dan gaan verdelen over verschillende casino's. Het limiet is dan echt 700 euro. Met de lijst van beste online casino's kan je alvast kijken waar je geld gaat besteden.

Je limiet verhogen kan niet zomaar

Natuurlijk is er een optie om je limiet van 700 euro te verhogen. Maar dit kan dus echt niet zomaar. Als je een verzoek indient krijg je een kredietcheck. Er wordt gecontroleerd of je voldoende inkomsten hebt om een hoger limiet te dragen. Dit mag overigens ook een bewijs van spaargeld zijn. Voordat je limiet definitief verhoogd wordt krijg je nog een verplicht telefoongesprek met een medewerker. Deze medewerker moet controleren of je geen gokproblemen ervaart. Pas als je volledig doorgelicht bent mag je limiet verhoogd worden. Dit is om te voorkomen dat spelers in de financiële problemen komen door te gokken in online casino's. Een speellimiet mag bijvoorbeeld nooit meer zijn dan 30% van je netto inkomen.

Zorgplicht wordt nog strenger gehandhaafd bij online casino's

Eén van de nieuwe regels die gehanteerd wordt in Nederland is een strengere zorgplicht. Er moet straks 24/7 continu een medewerker live meekijken met het gokgedrag van spelers. Dit kan deels geautomatiseerd worden door computers, maar ook door medewerkers. Als blijkt dat er afwijkend gokgedrag vertoont wordt, dan moet een casino binnen een uur ingrijpen. Er moet binnen een uur telefonisch contact opgenomen worden met een speler. Een medewerker moet het gokgedrag van een speler bespreken en kijken of er verdere maatregelen nodig zijn. Dit kan bijvoorbeeld een CRUKS registratie zijn of een tijdelijke time-out.

Casino's moeten strenger kijken naar hun spellen

Voor 1 oktober 2024 moeten casino's hun eigen spellen in kaart brengen. Er moet gekeken worden welke spellen een hoger risico hebben om verslavend te zijn voor spelers. Als spellen een hoog risico hebben, dan moeten ze voortaan aangepast worden of zelfs verwijderd. Op deze maatregel is veel kritiek ontstaan. Er zouden flink wat gokkasten onder het risicopotentieel vallen. De gokkasten behoren tot de favoriete spellen in online casino's. Het wordt dus lastig om de risico's hierbij te verlagen.

Jackpots mogen geen miljoenen jackpots meer zijn

Een risicopotentieel volgens de overheid is de jackpot. Volgens de overheid zouden spelers sneller geneigd zijn veel geld uit te geven als er een jackpot op het spel staat van een paar miljoen euro. Het is volgens de overheid aan de casino's om dit soort jackpots niet langer meer toe te staan in Nederland. Naast de jackpot verlaging moet er straks meer tijd zitten tussen het plaatsen van een inzet en het spelen van een casino spel. Hierdoor heeft een speler meer tijd om zich te bedenken en niet continu door te blijven spelen in het casino.