Brekelmans bezoekt Oekraïne: Patriot-lanceerinrichtingen en F-16’s komen eraan

Minister van Defensie Ruben Brekelmans heeft zijn eerste officiële werkbezoek achter de rug. 'Dit was een tweedaags bezoek aan Oekraïne, samen met zijn collega Caspar Veldkamp van Buitenlandse Zaken. Zij brachten daar onder andere de boodschap over dat Nederland Oekraïne blijft steunen', zo laat het ministerie van Defensie zondag weten.

'Persoonlijk boodschap afgeven'

Brekelmans: 'Ik vond het belangrijk persoonlijk de boodschap af te geven dat Oekraïne onze onverminderde steun heeft, nu en in de toekomst. Dit kabinet zal de voortrekkersrol van Nederland voortzetten. Nederland blijft zich bijvoorbeeld inspannen om nieuwe Oekraïense militairen te trainen en Oekraïne te voorzien van wapensystemen, munitie en uitrustingen. Ook de toegezegde F-16’s laten niet lang meer op zich wachten.'

Onderhoud met president Zelensky

Brekelmans had vandaag in Odesa een onderhoud met president Zelensky en zijn Oekraïense collega Umerov. Hij zag met eigen ogen welke verwoestingen er in de stad zijn aangericht. Zo zijn er onder meer Russische raketaanvallen geweest op graan- en energiecentrales. Samen met de president nam hij deel aan een ceremonie voor de Day of the Workers of the Ukrainian Navy.

Noodzaak goede luchtverdediging

'Deze verwoestingen tonen opnieuw de noodzaak van goede luchtverdediging aan', zei de minister. 'Het is cruciaal om Oekraïne hierbij te helpen, zowel bilateraal als in verschillende coalities. De roep om aanvullende systemen heeft inmiddels gelukkig tot resultaten geleid. Ook blijven we Oekraïne steunen om hun eigen krijgsmacht voor de lange termijn vorm te geven. Tegelijkertijd kan Nederland ook veel leren van de enorme innovatieve en creatieve kracht van de Oekraïense krijgsmacht'.

Donatie Patriot-lanceerinrichtingen

De minister maakte meteen bekend dat Oekraïne op korte termijn de eerder toegezegde Nederlandse Patriot-radar en 3 Patriot-lanceerinrichtingen ontvangt. Om operationele redenen kan het precieze moment niet worden aangegeven. Ook doet Nederland een donatie van €10 miljoen aan de IT Capability Coalitie, bovenop de al eerdere toegezegde €10 miljoen. Dit geld wordt besteed aan de aanschaf van aanvullende IT-middelen t.b.v. de Oekraïense krijgsmacht.

Kennismakingsgesprekken

Brekelmans had gisteren in Kyiv ook al de nodige kennismakingsgesprekken, zoals met de onderminister van Defensie Balanutsa en de onderminister voor Strategische Industrie Sergei Boyev. De minister gaf een update over de levering van de F-16’s. 'De operationele inzet van de F-16’s is een belangrijke verbetering van de huidige Oekraïense capaciteiten in de strijd tegen de Russische agressie. Het is noodzakelijk om personeel op te leiden en de infrastructuur op orde te hebben. Daar wordt nu keihard aan gewerkt'. Vanwege de operationele veiligheid worden geen uitspraken gedaan over de levering van de 24 Nederlandse F-16 toestellen.

Kranslegging bij Blue Wall of Remembrance

De minister legde met minister Veldkamp, onderminister Balanutsa en minister van Buitenlandse Zaken Kuleba, een krans bij de Blue Wall of Remembrance, een gedenkteken voor oorlogsslachtoffers. Verder bezocht hij tijdens de reis de vernietigde elektriciteitscentrale Trypilska en militaire faciliteiten.