Stoppen met bedplassen: plaswekkeronderbroekjes en andere tips

Kinderen en ouders kunnen door bedplassen gevoelens van schaamte of frustraties ervaren. Daardoor is het eigenlijk een taboe onderwerp. En dat is opvallend, want het komt waarschijnlijk veel vaker voor dan je in eerste instantie zou denken. Wist je bijvoorbeeld dat van alle 7-jarigen, wel tien procent regelmatig in bed plast? Omdat sommige kinderen nu eenmaal meer moeite hebben om ’s nachts ook zindelijk te worden, vind je hieronder handige tips om te kind te helpen stoppen met bedplassen zoals het gebruik van plaswekkeronderbroekjes.

Tips om je kindje te laten stoppen met bedplassen

Bedplassen is een onvermijdelijk onderdeel van zindelijk worden. Op jonge leeftijd hoef je er nog niet direct iets aan te doen. Maar beginnen de gebroken nachten met verschoningssessies jou en / of je kind op een gegeven moment op te breken? Of durft je kindje erdoor niet te gaan logeren bijvoorbeeld? Dan kunnen de volgende tips uitkomst bieden.

Er zijn allereerst een aantal preventieve maatregelen die je kunt nemen. Zo is het belangrijk om je kind na het avondeten niet meer te veel te laten drinken. Bovendien kun je hem of haar nog een keer op het toilet zetten voordat je zelf gaat slapen. Of je maakt hem of haar ’s nachts een of meerdere keren wakker om te plassen. Tot slot is het ook belangrijk om je kind echt geen luier meer om te doen ’s nachts. Luiers absorberen namelijk zo goed, dat ze alsnog comfortabel blijven. Aangezien nat en vies ondergoed vervelender aanvoelt, zal een kind eerder geneigd zijn de behoefte op te houden en naar het toilet te gaan.

Helpt dit allemaal niet? Dan is de kans groot dat je met plaswekkeronderbroekjes wel succes hebt. Wat dit is? Een plaswekker bestaat uit twee onderdelen: een speciaal onderbroekje met vochtsensoren, en een alarmsysteem. Zodra de sensoren in een plaswekkeronderbroekje maar het kleinste druppeltje urine detecteren, sturen ze een signaal naar het alarmsysteem. Dit gaat af, waardoor je kind wakker wordt en instinctief de behoefte ophoudt. Van bepaalde plaswekkers is bekend dat ze binnen twee maanden meer dan negentig procent van de kinderen helpen te stoppen met bedplassen.

Bedplassen: wanneer is het eigenlijk een probleem?

Is je kind jonger dan zes jaar en plast hij of zij nog wel eens in bed? Dat is eigenlijk best normaal en nog geen reden tot zorgen. Heeft je zoontje of dochtertje van zes jaar de afgelopen drie maanden minstens tweemaal per week in bed geplast? Of is hij of zij al zeven jaar of ouder en plaste hij of zij gedurende de laatste zes maanden nog minimaal eens per maand in bed? Dan is goed om actie te gaan ondernemen.

Wat er ook gebeurt, het is belangrijk om geduldig en kalm te blijven. Onthoud altijd dat je kind echt niet expres in bed plast en dat straf contraproductief werkt. Bij het ene kind duurt zindelijk worden nu eenmaal langer dan bij het andere, maar uiteindelijk komt het altijd goed!