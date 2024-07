Marine oefent met en test eerste varende drone

De Koninklijke Marine test sinds gisteren uitvoerig met de eerste varende drone. De USV90 (Unmanned Surface Vehicle 90) is een 9 meter lange op het water inzetbare drone. Deze kan goederen en mensen vervoeren, maar ook verkenningen uitvoeren. De Mijnendienst gaat er gebruik van maken.

De USV90 functioneert als een soort watertaxi. Met het vaartuig zijn andere kleinere (onderwater)drones vanaf een moederschip te transporteren naar een gebied waar mijnen en explosieven liggen. Denk bijvoorbeeld aan bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Deze andere drones kunnen de explosieven vervolgens identificeren en onschadelijk maken. De bemanning van het moederschip blijft op deze manier op veilige afstand.

De varende drone is een oefen- en testplatform en wordt het komende jaar uitvoerig door de Mijnendienst getest en beproefd. Dat gebeurt in eerste instantie met bemanning aan boord. Daarna wordt de USV90 op afstand bestuurd en onbemand ingezet. Op termijn moet deze zelfs autonoom varen en navigeren.

Project Vervanging Mijnenbestrijdingscapaciteit

Vanuit het project Vervanging Mijnenbestrijdingscapaciteit worden verschillende soorten drones ontwikkeld, getest en geleverd. De opgedane kennis en ervaring bij het gebruik van de USV90, wordt teruggekoppeld naar dit project. Dit ter verbetering van de volgende varende drones. Het project wordt samen met en onder leiding van België uitgevoerd.

Zeemijnen

De dreiging van zeemijnen is nog altijd actueel. Het zijn relatief goedkoop en makkelijk te produceren explosieven om bijvoorbeeld zeehavens te blokkeren. Verder ligt de zeebodem nog vol met projectielen uit de Tweede Wereldoorlog. Alleen al in de Noordzee liggen naar schatting nog tienduizenden mijnen en bommen. Ze leveren nog steeds gevaar op. Het kostte zelfs meerdere vissers hun leven nadat zij explosieven in hun netten kregen.