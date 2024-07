Weinig aanhoudingen tijdens Zwarte Cross

De politie was afgelopen vier dagen aanwezig rondom het terrein van de Zwarte Cross. Tijdens het festival werden in totaal vijf mensen aangehouden. De aanhoudingen waren voor mishandeling, het in het bezit hebben van verdovende middelen en brandstichting. Zes mensen kregen een boete voor onder meer baldadigheid. De personen die zijn aangehouden of een boete kregen, zijn de komende jaren niet meer welkom op de Zwarte Cross.

Donderdag 18 juli vond op het backstage terrein een ongeval plaats waarbij een persoon gewond raakte en is overgebracht naar het ziekenhuis. Vrijdagavond 19 juli brandden op de camping van het festival drie caravans uit. Een persoon werd aangehouden op verdenking van brandstichting.

Drugs d’r uut

Dit jaar werd in het kader van de campagne Drugs d’r uut van de gemeente Oost Gelre op vrijdag en zaterdag bij de hoofdingang gecontroleerd op het bezit van drugs. Ongeveer vijftig bezoekers vertoonden gedrag dat wees op het mogelijk in het bezit hebben van drugs en werden gefouilleerd. Hierbij werden hennep, xtc en 3MMC aangetroffen. Ook de bezitters van deze middelen kregen een terreinontzegging.

Burgemeester Annette Bronsvoort over de controle: “Mooi dat we deze actie hebben kunnen doen in samenwerking met De Feestfabriek en de politie. Het gebruik van drugs is actueel. Het is erg schadelijk, er gaat een wereld van ellende achter schuil. Hopelijk laten we met deze actie zien dat we drugsgebruik binnen Oost Gelre niet accepteren. Ik hoop ook dat door deze actie mensen het gebruik van drugs met elkaar gaan bespreken. Bij evenementen, bij (sport)verenigingen, maar ook thuis.”

Snelheidsovertredingen

De afgelopen dagen gold op verschillende wegen rondom het festivalterrein een snelheidsbeperking. Opvallend veel bestuurders negeerden deze snelheidsbeperking en kunnen een boete tegemoet zien.

Alcoholcontrole maandagochtend

Tijdens de alcoholcontrole die op maandagochtend werd gehouden op de N313 tussen Lichtenvoorde en Aalten bliezen 28 bestuurders boven de vastgestelde limiet van 0,5 of 0,2 promille (beginnend bestuurder). Van twee beginnend bestuurders werd het rijbewijs ingevorderd. Een van hen blies het hoogste promillage: 1,38. Twee bestuurders reden onder invloed van verdovende middelen.

De politie en organisatie kijken ondanks de incidenten die er waren tevreden terug op het festival waar 265.500 bezoekers op af kwamen.