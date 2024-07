'Agressie en geweld tegen hulpverleners is niet normaal'

Agressie en geweld tegen hulpverleners blijft een urgent probleem.

Tijdens de conferentie werden diverse incidenten besproken, variërend van uitgaansgeweld en voetbalrellen tot escalaties tijdens demonstraties en interacties met verwarde personen. Deze casussen benadrukten de noodzaak van consistente aandacht en effectieve maatregelen om de veiligheid van hulpverleners te waarborgen.

De conferentie diende o.a. als platform om bruggen te slaan tussen verleden en heden, nationale en Europese perspectieven, en onderzoek en praktijk. Er werd ingegaan op de cijfers van geweld tegen de politie (GTPA) en het project Veilige Publieke Taak (VPT). Daarnaast werden belangrijke aspecten van veilig werkgeverschap besproken, zoals meldingsbereidheid en aangiftebereidheid.

Diversiteit aan onderwerpen en inzichten tijdens workshops

De workshops boden een breed scala aan invalshoeken op het fenomeen agressie en geweld tegen hulpverleners. Er werd gesproken over de percepties van agenten over geweld. Over geweld en nazorg bij de brandweer en de verschillen tussen de veiligheidsregio’s. Ook aan bod kwam het onderwerp boa’s met de vraag wat de bedreigingen en kansen zijn van het uitrusten van boa’s met bodycams. De keynotespeech ging over het belang van ervaring met de-escalatie en hoe discussies over de politiefunctie relevant zijn voor het tegengaan van agressie. Het Openbaar Ministerie (OM) was aanwezig om uitleg te geven over het proces van aangifte en vervolging. Dit jaar bespraken we vanuit het Europees perspectief wat geweld doet met politieambtenaren.

De conferentie werd door de deelnemers als zeer succesvol bestempeld. De uitwisseling van kennis en ervaringen tussen professionals leidde tot nieuwe inzichten en versterkte samenwerkingen. De afsluitende borrel bood een informele setting waarin deelnemers verder konden netwerken en ideeën uitwisselen.