Groothandel in parfums en cosmetica schikt met OM voor 199.000 euro vanwege witwassen

Een Amsterdamse groothandel in parfums en cosmetica moet een geldboete van 199.000 euro betalen, omdat via de bankrekeningen van het bedrijf bijna 40 miljoen euro is witgewassen. Het gaat veelal om zogenaamde betalingen door derden, waarin orders betaald werden door een andere partij dan de partij met wie zaken wordt gedaan. De parfumgroothandel wist niet dat hier crimineel geld bij betrokken was en wil nu samen met het Openbaar Ministerie (OM) andere bedrijven waarschuwen voor deze constructie, een vorm van ‘trade based money laundering’.

Prestige Perfumes B.V. is een grote speler in de wereldwijde handel in parfum en cosmetica. Naar het bedrijf is in 2021 strafrechtelijk onderzoek gedaan door de Financiële Recherche (FINEC) van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies, onder leiding van het Landelijk Parket. Er waren aanwijzingen dat bankrekeningen van het bedrijf werden gebruikt voor het witwassen van drugsgeld. Ook de Financial Intelligence Unit (FIU) verklaarde diverse betalingen aan het bedrijf verdacht.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de parfumhandelaar via tientallen bedrijven vermoedelijk crimineel geld gestort kreeg op haar bankrekeningen. Criminelen konden op deze manier geld afkomstig uit drugshandel omzetten in waardevolle producten en hun illegale geldstroom witwassen. Op deze wijze is tussen oktober 2016 en juni 2022 vermoedelijk voor meer dan $ 42 miljoen witgewassen.

De betalingen werden vaak gedaan door bedrijven die geen enkele band hebben met parfum of met de afnemende klanten. Deze zogenaamde ‘derden betalers’ zijn bijvoorbeeld actief in de bouw, beveiliging, schoonmaak, auto- of cryptohandel. Onderzoek naar deze derden betalers door het Openbaar Ministerie heeft aangetoond dat verschillende van deze betalende bedrijven voorkomen in buitenlandse strafrechtelijke onderzoeken naar witwassen of op naam staan van katvangers.

Franse geldstroom

Zo ontdekte de recherche een geldstroom van bijna $17 miljoen via verschillende bedrijven in voornamelijk Frankrijk, maar ook België en Portugal. Deze bedrijven, die zich voordeden als tussenhandelaar in parfum, bestelden meestal tussen € 100.000 en € 300.000 aan parfum. De rekening werd betaald door een wirwar aan verschillende bedrijven, soms wel vijftien, die diverse losse bedragen overmaakten aan het parfumbedrijf.

In sommige gevallen was er sprake van overbetalingen, waarbij het resterende bedrag bij de parfumhandelaar bleef staan voor een toekomstige factuur. Opvallend is dat de tussenhandelaren regelmatig met een nieuwe bedrijfsnaam en btw-nummer kwamen, waarbij de contactpersoon en veel van de derden betalers hetzelfde bleven. Van de derden betalers viel op dat de meeste geen websites, sociale media of vestigingen hebben, die je kan bezoeken. Meestal verdwenen deze bedrijven na een paar jaar.

Paraguay

Een tweede geldstroom met een vermoedelijk criminele herkomst liep via het Zuid-Amerikaanse Paraguay. Tussen februari 2017 en mei 2022 is vermoedelijk meer dan $ 10 miljoen witgewassen via vier bedrijven, die parfum inkopen bij de parfumgroothandel en dit vervolgens lieten betalen door voornamelijk Europese bedrijven. In totaal wordt er door 73 verschillende bedrijven uit 15 landen betaald voor de parfum. De derden betalers zijn actief in verschillende branches, zoals de bouw en gebouwonderhoud, maar ook een reisbureau, een juwelier en een cryptohandelaar doen betalingen voor parfum dat naar Zuid-Amerika wordt verscheept. Van tien derden betalers is vastgesteld dat zij daadwerkelijk voor komen in strafrechtelijke witwasonderzoeken in het buitenland.

Criminele herkomst

Van verschillende derden betalers is vastgesteld dat zij voorkomen in strafrechtelijke onderzoeken naar witwassen, ondergronds bankieren of dat zij op naam staan van katvangers. Het parfumbedrijf kon dit natuurlijk niet weten. Wel heeft het bedrijf verzuimd om de eigen anti-witwasrichtlijn na te leven. Op de transacties waren meerdere witwasindicatoren van toepassing, die door de FIU zijn vastgesteld en die als indicator dienen voor de verdenking dat dit geld van misdrijf afkomstig is. Zo hadden alarmbellen moeten afgaan bij betalingen door partijen die in een ander land gevestigd zijn dan het land waar de parfum werd geleverd. Andere indicatoren zijn bijvoorbeeld de afwezigheid van online aanwezigheid van deze bedrijven, het gebruik van overdreven complexe transacties, het verschil in omvang van de geldstroom en het factuurbedrag en afwijkende vermeldingen of referenties bij de betalingen.

Waarschuwing

Vanuit het onderzoek is er geen indicatie dat personen binnen Prestige Perfumes B.V. welbewust het accepteren van derden betalingen hebben voorgezet, wetende dat geld uit misdrijf afkomstig was. Wel is het Openbaar Ministerie van mening dat het bedrijf redelijkerwijs had moeten vermoeden dat geaccepteerde derdengelden uit criminele herkomst afkomstig konden zijn. Doordat de compliance tekort schoot, heeft de rechtspersoon het risico gelopen betrokken te raken bij het witwassen van ongeveer 40 miljoen euro.

Prestige Perfumes B.V. heeft, in overleg met het Openbaar Ministerie, een beleid opgesteld waarbij derden betalingen door onbekende derden betalers worden geweerd door Prestige B.V., maar ook door de moeder- en zusterbedrijven van de groep waarvan Prestige deel uitmaakt en klanten en betalers beter gecontroleerd worden via aangescherpte Know-Your-Customer-procedures. Voorts is een ervaren compliance officer aangesteld om herhaling te voorkomen.

Prestige Perfumes B.V. heeft daarnaast een transactiesom betaald van € 199.000,- en haar CEO en CFO verlenen volledige medewerking om de risico’s van deze derden betalingen kenbaar te maken aan andere bedrijven in de handel. Dit met het doel handelaren in Nederland te waarschuwen en hen te helpen om niet op eenzelfde wijze risico te lopen om betrokken te raken bij het witwassen van crimineel geld. Politie en OM verwachten hiermee bij te dragen aan een grotere alertheid van Nederlandse bedrijven op het risico van trade based money laundering.