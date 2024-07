Vorig jaar bijna 100 inwoners verdronken in Nederland

In 2023 zijn 98 inwoners van Nederland verdronken in open water, in huis of tuin. 'Dat waren er 25 meer dan een jaar eerder, en iets meer dan het gemiddelde van de afgelopen tien jaar', zo meldt het CBS donderdag op basis van voorlopige cijfers over doodsoorzaken.

In bad of vijver

In de afgelopen tien jaar overleden jaarlijks gemiddeld 88 inwoners door een accidentele verdrinking. Drie kwart van de in totaal 877 accidentele verdrinkingen in die periode vond plaats in open water: een sloot, rivier, kanaal, gracht, recreatieplas, meer, vijver of in de zee. Verder gebeurde 18 procent van de verdrinkingen in of nabij het huis, bijvoorbeeld in bad of een vijver. Er overleden tussen 2014 en 2023 jaarlijks in Nederland ook gemiddeld 27 mensen die geen inwoner van Nederland zijn, zoals toeristen of tijdelijke werknemers.

Vooral 60-plussers verdronken

De afgelopen decennia was het aantal accidentele verdrinkingen het hoogst onder inwoners van 60 jaar of ouder. In de periode 2014-2023 verdronken gemiddeld 0,9 op de honderdduizend 60-plussers. Bij kinderen onder de 10 jaar was dat 0,4 per honderdduizend. Midden vorige eeuw verdronken juist relatief veel jonge kinderen. Tussen de jaren 50 en 80 nam het aantal verdrinkingen sterk af, ook in andere leeftijdsgroepen. Daarna was de daling minder sterk.