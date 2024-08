Celstraf en behandeling voor klap met hamer op hoofd van partner

De vrouw was in januari jl. in de woning van de man in Empel en haalde daar een hamer uit de schuur. Volgens haar wilde ze daarmee de inboedel kort en klein slaan om zo aandacht te vragen en hulp te krijgen voor haar psychische problemen. Toen ze haar partner ineens aan de keukentafel zag zitten, raakte zij volgens eigen zeggen in paniek, en sloeg ze hem met de hamer op zijn achterhoofd.

De rechtbank is, met de officier van justitie en de advocaat, van oordeel dat er onvoldoende bewijs is dat de vrouw een plan had gemaakt om haar partner om het leven te brengen. Ze handelde in een zogenaamde 'ogenblikkelijke gemoedsopwelling'. Daarom is er geen sprake van een poging tot moord, maar van een poging tot doodslag. Anders dan de officier van justitie is er volgens de rechtbank ook onvoldoende bewijs dat de vrouw meer dan één keer op het hoofd van de man heeft geslagen.

Het slachtoffer liep een bloedende wond op die moest worden gehecht op de spoedeisende hulp. Hij kwam er met relatief beperkt letsel vanaf; dat had zomaar anders kunnen aflopen. Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er ook rekening mee dat er weliswaar sprake was van een poging tot doodslag, maar dat de vrouw niet daadwerkelijk van plan was om haar toenmalige partner dood te slaan. Ze aanvaardde 'slechts' de aanmerkelijke kans dat hij zou overlijden, zoals dat juridisch gekwalificeerd wordt.

Diverse stoornissen

Verder blijkt dat de verdachte in de periode vóór het voorval onder grote psychische druk stond. Ze zag mede vanwege de al langer aanwezige psychische problemen, na een aantal voor haar ingrijpende gebeurtenissen die de trigger waren, geen andere uitweg dan te handelen zoals zij nu deed. Volgens een psycholoog is er sprake van een ernstige depressieve stoornis, een psycho trauma- en stressorgerelateerde stoornis en een persoonlijkheidsstoornis met afhankelijke en borderline trekken. De rechtbank beschouwt de vrouw daarom als verminderd toerekeningsvatbaar.

Net als de officier van justitie vindt de rechtbank een gevangenisstraf van 18 maanden op zijn plaats. Een behandeling is van groot belang. Daarom legt de rechtbank 337 dagen celstraf voorwaardelijk op en koppelt daaraan als bijzondere voorwaarden onder meer een meldplicht bij de reclassering en opname in een zorginstelling. Omdat ze het onvoorwaardelijke strafdeel inmiddels heeft uitgezeten in voorarrest, hoeft zij niet terug naar de cel en kan ze snel beginnen met de behandeling. Ook krijgt ze een contactverbod met het slachtoffer.