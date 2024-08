CNV verbijsterd over opnieuw afbreken cao-overleg door beveiligingswerkgevers

CNV is onaangenaam verrast door de werkgevers in de particuliere beveiliging. Gisteren braken ze voor de tweede keer in zes weken de onderhandelingen over een nieuwe cao af. CNV-onderhandelaar Erik Honkoop is verbijsterd. ‘Dit keer liepen ze al na een uur de deur uit.

Blijkbaar vinden ze een redelijke loonsverhoging, gangbare reiskosten en het teruggeven van onterecht afgenomen vakantiedagen te veel. De werkzaamheden van beveiligers worden door hun groeiende maatschappelijke taak steeds complexer. Maar de kwaliteit staat onder druk en de tekorten zijn enorm. Bizar dat je dit wilt afdoen met een fooi.’

Eigenlijk stonden er twee dagen gepland voor het overleg. Zes weken geleden wilden werkgevers ook al niet verder praten, maar toch kwamen ze twee weken later met een nieuwe uitnodiging. Tijdens de afspraak van gisteren legden CNV en andere bonden een voorstel op tafel: een loonsverhoging van de inflatie plus 1 procent per 2025, de reiskostenvergoeding naar 23 cent per kilometer per 1 september dit jaar en teruggave van vakantiedagen die afgelopen twee jaar ten onrechte zijn afgenomen van beveiligers. Prompt stapten de werkgevers op.

Niet goed plaatsen

‘Ik kan de houding van de werkgevers niet goed plaatsen’, zegt CNV-onderhandelaar Honkoop. ‘De afgelopen jaren hebben we ons juist bijzonder coöperatief opgesteld door de cao open te breken en de afgesproken loonstijging uit te stellen. Dat was op dringend verzoek van de werkgevers, omdat ze vanwege de record-inflatie anders in grote problemen zouden komen. Maar nu we aan een nieuwe cao toe zijn, laten de werkgevers het tot twee keer toe afweten. Heel teleurstellend.’

Steeds meer van beveiligers gevraagd

Die houding verbaast Honkoop des te meer omdat de vakbonden wel in goed overleg met de werkgevers zijn om het vak van beveiliger naar een hoger niveau te tillen. Bijvoorbeeld met meer scholing, hogere vakbekwaamheidseisen en gezondere roosters. Honkoop: ‘Er moet meer waardering komen voor het belangrijke werk dat beveiligers doen. Overheden schuiven steeds vaker publieke taken af op beveiligers. Er wordt steeds meer van ze gevraagd omdat ze steeds vaker hun werk doen in maatschappelijk complexe omstandigheden. Denk aan vluchtelingenopvang, drukte op de vliegvelden en drugscriminaliteit in de havens. Daar komt bij dat de branche kampt met grote personeelstekorten. Maar blijkbaar zien de werkgevers dat toch anders.’

Verdere stappen

Honkoop vervolgt: ‘Wij gaan nu terug naar onze leden in de cao-commissie. En we gaan komende weken onze leden raadplegen over de verdere stappen die we willen zetten. We trekken hierbij zoveel mogelijk op met de andere vakbonden.’



Beveiligers die onder de cao Particuliere Beveiliging vallen zijn actief in sectoren zoals luchthavens, vluchtelingenopvang, distributiecentra, zeehavens, winkels, industrieterreinen en datacenters. Overheden zijn een belangrijke opdrachtgever, zo bewaken particuliere beveiligers rechtbanken, politie- en defensielocaties, diplomatieke missies en ministeries.