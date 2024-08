Fietsster aangereden door automobilist op 'dino-rotonde' in Boxtel

Op de zogeheten 'dino-rotonde' aan de Brederodeweg in Boxtel is zaterdagmiddag een verkeersongeval gebeurd waarbij een vrouw op de fiets gewond is geraakt.

Botsing

Bij het verlaten van de rotonde in noordelijke richting werd de fietsster over het hoofd gezien met een botsing als gevolg. De vrouw is met onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De automobilist en overige inzittenden bleven ongedeerd. Door het ongeval liep het verkeer op de noord-zuid as in Boxtel flinke vertraging op.