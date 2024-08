Beschonken automobilist belandt in sloot

Rond 23.10 uur werden zondagavond de hulpdiensten gealarmeerd voor een verkeersongeval op de Structuurweg in Schijndel. Een personenauto was in een sloot langs de weg tot stilstand gekomen, vermoedelijk na keren op de weg achterwaarts in de sloot terecht gekomen.