Autobranden in Drenthe

Assen / Hoogeveen Rond 00.30 uur ging het mis aan de Dusselheugte in Assen. Toen de brandweer aankwam bij de auto, sloegen de vlammen er al uit. Ondanks de bluspoging van de brandweer was de auto niet meer te redden. Hoe de brand kon ontstaan, is niet duidelijk. De politie sluit brandstichting niet uit en doet onderzoek naar de brand.

Een half uur later was het raak in Hoogeveen aan de Tamboerlaan. De brandweer kon het vuur doven maar het voertuig niet redden. Voorafgaande aan de brand hadden buren een harde knal gehoord. Politie doet onderzoek en heeft de brand als plaats delict aangemerkt.