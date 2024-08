Man voor ogen agent neergestoken die verdachte vervolgens neerschiet

Aangevallen

Rond 20.40 vroeg iemand een surveillerende agent om hulp op de Nieuwe Markt. Voor de ogen van de agent werd de hulpvrager aangesproken en daarna aangevallen door twee mannen. De agent probeerde hen uit elkaar te halen, wat niet lukte.

Politie schiet op verdachte steekincident

Een van de verdachten duwde het slachtoffer en een ander stak met een voorwerp op de hulpvrager in. Aangezien de verdachte niet stopte met insteken op de hulpvrager was de politie genoodzaakt te schieten. Een verdachte raakte hierbij gewond. De tweede verdachte is gevlucht en het slachtoffer ging er achter aan. Het slachtoffer is inmiddels teruggevonden. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte. Het gaat om een man met een getint uiterlijk en een donker shirt.

Schotwond

De gewonde verdachte is met een schotwond, die niet levensbedreigend is, naar het ziekenhuis gebracht. De rijksrecherche stelt een zorgvuldig en onafhankelijk onderzoek in naar de agent die geschoten heeft op de verdachte. Het is gebruikelijk dat er een onafhankelijk onderzoek komt als een politieambtenaar het dienstwapen heeft moeten gebruiken.