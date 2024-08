Politie zoekt ex-TBS'er die 's nachts vrouw in Utrecht van de fiets trok

De politie is dringend op zoek naar een man die in verband wordt gebracht met recente feiten in Utrecht waarbij fietsers van hun fiets worden getrokken. Dit meldt de politie.

Nachtelijke uren

Nieuwe incidenten zijn daarbij ook denkbaar, waarbij duidelijk is dat deze persoon in de nachtelijke uren lijkt te opereren en zich lijkt te richten op fietsers die alleen fietsen. Daarom zoekt de politie tips over de verblijfplaats van deze verdachte. 'Hij kan zich in heel Nederland bevinden, maar mogelijk ook in de ons omringende landen. De identiteit van de verdachte is bekend, maar wordt op dit moment nog niet bekend gemaakt', aldus de politie.

Auto

De verdachte verplaatst zich in een auto van de apothekersbezorgdienst. Omdat de politie en het Openbaar Ministerie deze man zo snel mogelijk willen vinden, vraagt de politie ook uit te kijken naar een witte Kia Stonic met een groen dak, met kenteken H-445-KZ. De auto is voorzien van bestickering van een apothekersbezorgdienst, maar deze organisatie heeft niets met de zaak te maken. Ziet u de man of deze auto? Benader hem dan niet zelf maar neem direct contact op met de politie via 112.

Vrouw van fiets getrokken

In Utrecht vond een ernstig incident plaats waarbij een 19-jarige vrouw met geweld is belaagd. Dit gebeurde in de nacht van maandag 12 op dinsdag 13 augustus rond 01.00 uur. De jonge vrouw fietste op dat moment op de Weg tot de Wetenschap, onder het viaduct bij de A27. De politie doet onderzoek en is dringend op zoek naar een man die in verband wordt gebracht met dit incident.

Vrouw weet te ontkomen

Rond 01.00 uur ’s nachts fietste de 19-jarige vrouw vanuit centrum Utrecht in de richting van het Utrecht Science Park. Toen zij onder het viaduct bij de A27 fietste, kwam een auto haar tegemoet gereden. De bestuurder stapte uit en trok haar met geweld van de fiets. De jonge vrouw wist te ontkomen en rende ervandoor. De bestuurder is hierna weggereden in onbekende richting.

Foto van verdachte

De politie heeft op haar website een foto van de verdachte geplaatst.