Verdachten van heling aangehouden in Bergen op Zoom

Op het Hof van Sulzbach in Bergen op Zoom hielden politieagenten in de nacht van zondag 18 op maandag 19 augustus, rond 01.30 uur, twee mannen aan op verdenking van heling.

Een alerte omwonende meldde rond dat tijdstip dat er twee mannen vermoedelijk een paar garageboxen op het Hof van Valkenburg openbraken, er spullen uit weghaalden en die vervolgens in een auto zetten. De mannen reden daarna weg met de auto.

Op het Hof van Sulzbach troffen surveillerende agenten de betreffende auto aan. Zij hielden het voertuig staande en vroegen de inzittenden naar hun gegevens. De bestuurder van de auto, een 45-jarige man uit Rotterdam, gedroeg zich behoorlijk opgefokt. Agenten kregen het vermoeden dat hij onder invloed was. Zij lieten de man daarom een speekseltest en een blaastest doen. Uit de blaastest bleek dat de Rotterdammer onder invloed van alcohol was. Om die reden werd de man in een politiebus gezet, zodat hij mee kon naar het bureau voor een test op het ademanalyseapparaat.

Door het lint

In de bus ging de 45-jarige man helemaal door het lint en probeerde het portier uit de bus te trappen. Een van de politiemannen is bij de verdachte gaan zitten om hem in bedwang te kunnen houden.

De andere man, een 39-jarige inwoner van Bergen op Zoom, werd ook aangehouden. Agenten hadden inmiddels in de auto van de twee gekeken en troffen daar allerlei spullen aan waar de mannen geen sluitende verklaring voor hadden. Het ging onder andere om visgerei en een airco. Alle spullen èn de auto zijn door de politie in beslag genomen. De beide mannen zitten nog vast. Van hen wordt maandag een verklaring opgenomen.