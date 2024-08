Overstappers tevreden over zorgverzekering

Nederlanders die via Overstappen.nl zijn gewisseld van zorgverzekering zijn zeer tevreden over hun nieuwe zorgverzekering. 21% gaf aan zeer tevreden te zijn en 70% gaf aan tevreden te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Overstappen.nl waarbij klanten ondervraagd werden over hun overstap naar een nieuwe zorgverzekering.

De prijs-kwaliteitverhouding van de zorgverzekering is de belangrijkste reden voor de tevredenheid van de overstappers. 73% geeft aan dat de kosten laag zijn in vergelijking met andere zorgverzekeringen. 12% geeft aan tevreden te zijn vanwege de uitgebreidere dekking.

Uit eerder onderzoek van Motivaction in opdracht van de ACM in april van dit jaar onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking bleek een tevredenheid met de zorgverzekering van 74%. Overstappers zijn dus over het algemeen tevredener over hun zorgverzekering dan de Nederlandse bevolking.

54% van de overstappers heeft naast de basisverzekering ook een aanvullende en/of tandverzekering afgesloten. 26% sloot alleen een aanvullende verzekering af, 19% sloot alleen een tandverzekering af en 9% sloot beide af. De groep overstappers sluit beduidend minder aanvullende verzekeringen af dan gemiddeld in Nederland.

Quote Jeremy Broekman, expert zorgverzekeringen bij Overstappen.nl: "Het is niet verwonderlijk dat Overstappers minder vaak een aanvullende en/of tandverzekering bijsluiten. Het percentage Nederlanders dat geen aanvullende verzekering afsluit, stijgt al jaren. Daardoor wordt het wel steeds lastiger om die aanvullende verzekeringen betaalbaar te houden. Aanvullende verzekeringen worden alleen bijgesloten als consumenten verwachten kosten te maken."

De klanten van Overstappen.nl vinden het overwegend zeer eenvoudig (41%) of eenvoudig (47%) om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten.

Veldwerkperiode

Het veldwerk is uitgevoerd in de periode 8 augustus tot 22 augustus onder klanten die in 2023 een zorgverzekering hebben afgesloten via Overstappen.nl.

Responsverantwoording online onderzoek

In de veldwerkperiode is aan 5.930 personen een uitnodigingsmail verstuurd. Naar respondenten die na een week nog niet in de mail hadden geklikt is een reminder gestuurd. Op de slotdatum van het veldwerk (zie bij Veldwerkperiode) was het gewenste aantal vragenlijsten van 300 ingevuld en is de toegang tot de vragenlijst op internet afgesloten.