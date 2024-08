Defensie koopt mobiele radars voor dronedetectie in Oekraïne

Defensie schaft 51 mobiele radars aan. Vandaag werd het contract ondertekend bij Robin Radar Systems in Den Haag. De systemen zijn in staat om kleine drones te detecteren en deze te onderscheiden van bijvoorbeeld vogels. Uniek aan de radars is dat deze rijdend op een platform hun werk doen. Later dit jaar doneert Defensie die systemen aan Oekraïne.