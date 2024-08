Personeelstekort aanpakken: 5 tactieken

De afgelopen jaren hebben we in Nederland met een flink personeelstekort te maken gekregen. Waar er eerst vooral in de technische sector sprake was van een tekort aan passende medewerkers, breidde dit zich steeds verder uit. Uit cijfers van het Centraal Bureaus voor de Statistiek bleek dat vorig jaar maar liefst drie kwart van de ondernemers een personeelstekort ervaarde. Hoewel er intussen ook al een paar kwartalen sprake is van een afkoelende economie, zullen de personeelstekorten mede door de vergrijzing zeker niet snel opgelost zijn. Hieronder lees je meer over vijf tactieken om een tekort aan medewerkers aan te pakken.

Nieuw talent aantrekken

Allereerst is het natuurlijk goed om te kijken naar andere manieren om nieuw talent aan te trekken. Bijvoorbeeld door breder te werven. Hierbij richt je je niet alleen op de traditionele doelgroep met een passende studie bijvoorbeeld, maar kijk je ook naar het potentieel van werkzoekenden uit andere sectoren of andere landen, of mensen met een arbeidsbeperking.

Verzuim aanpakken

Personeelstekorten leiden vaak tot een hogere werkdruk, dat weer werkstress en verzuim tot gevolg kan hebben. Daarom is het belangrijk veel aandacht te hebben voor de gezondheid en het welzijn van de huidige medewerkers. Bijvoorbeeld door flexibele werktijden en -locaties te bieden, en door regelmatig de gezondheid- en veiligheidsrisico’s die medewerkers lopen te laten checken door middel van een Risico Inventarisatie en -Evaluatie. Klik hier om meer te weten te komen over deze laatste RI&E.

Potentieel onder huidige medewerkers maximaal benutten

Verder is het ook belangrijk het beste naar boven te halen uit medewerkers en het arbeidspotentieel maximaal te benutten. Onder meer door te investeren in de ontwikkeling van medewerkers en duidelijke doorgroeimogelijkheden te bieden. Talentmanagement kan inzicht geven in minder goed zichtbare talenten binnen de onderneming. Talentgericht werken heeft een positief effect op het werkgeluk, en daarmee een negatief effect op de kans op vertrek.

Werk anders organiseren

Binnen veel ondernemingen is er sprake van bepaalde werkwijzen en routines. Medewerkers hanteren procedures ‘omdat ze dat nu eenmaal gewend zijn’. Het kan echter zeer effectief zijn eens met een frisse en kritische blik naar werkzaamheden te kijken. Kan er mogelijk efficiënter gewerkt worden door taken anders te verdelen, of onnodige handelingen te schrappen?

Digitalisering en automatisering

Tot slot kan er ook minder of ander personeel nodig zijn door werkzaamheden te digitaliseren en mogelijk ook te automatiseren. Technologie kan immers bepaalde werkzaamheden wel bereikbaar maken voor een andere doelgroep, of zelfs geheel uit handen nemen.

Inzetten op werving en behoud

Door deze strategieën te combineren, snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds trek je nieuw talent aan dat de organisatie verrijkt, anderzijds behoud je ook de huidige medewerkers en verbetert hun welzijn.