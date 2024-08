Twee tieners opgepakt op verdenking poging explosie woning overleden Vlaardingse loodgieter

Woensdagmiddag 21 augustus zijn in het onderzoek naar de poging explosie van 14 augustus nog eens twee verdachten aangehouden. 'Het gaat om een 16-jarige Rotterdammer en 17-jarige jongen uit Delft', zo meldt de politie donderdag.

Sturende rol in tussenlaag

Hun rol bij het incident wordt onderzocht. 'Door onderzoek naar de aanhoudingen van vorige week, is al wel duidelijk dat deze laatste twee verdachten geen uitvoerders zijn en ook geen opdrachtgever. Zij worden ervan verdacht in de tussenlaag een sturende rol te hebben gehad', aldus de politie.

Volledige beperkingen

De twee verdachten zitten in volledige beperkingen. Op 16 augustus werd ook al een verdachte (een 19-jarige man uit Amsterdam) aangehouden. Ook hij wordt ervan verdacht een sturende rol te hebben gehad en ook deze verdachte zit nog in volledige beperkingen. Het onderzoek naar de explosies gaat onverminderd door.

Meerdere explosieven geplaatst

Op 14 augustus rond 05.30 uur zijn twee explosieven aangetroffen bij een woning aan de Gretha Hofstralaan. De explosieven zijn niet afgegaan. Even later werden twee mannen aangehouden, 16 augustus werd er nog een aanhouding verricht en 21 augustus werden opnieuw twee verdachten gearresteerd. Het is niet voor het eerst dat bij deze woning een explosief werd geplaatst.