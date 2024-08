Achttien kilo XTC tussen kattenvoer onderschept door het HARP-team

Een 52-jarige man uit Arnhem is dinsdag 27 augustus opgepakt op verdenking van het overtreden van de Opiumwet. 'De man wordt ervan verdacht dat hij opzettelijk verdovende middelen per postpakket heeft gestuurd naar het buitenland', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

Drugs verstopt in pakket met kattenvoer

Op 10 juli 2024 werd er door de Douane tijdens een controle in een postcentrum in Den Haag een pakket onderschept. 'In het pakket zat tussen kattenvoer meer dan achttien kilogram XTC verstopt. De drugs met een straatwaarde van 160.000 euro was onderweg naar Maleisië', aldus het OM.

Onderzoek

Na de vondst werd er onder leiding van een officier van justitie in Den Haag een strafrechtelijk onderzoek gestart. In het onderzoek van het HARP kwam de verdachte naar voren en werd duidelijk dat het pakket op 8 juli op de post is gedaan.

HARP-team

Er worden steeds vaker postpakketten met drugs onderschept die vanuit Nederland worden verstuurd. Om deze problematiek aan te pakken is het HARP in februari van start gegaan. Het team richt zich op het opsporen en vervolgen van criminelen die drugs per post versturen naar het buitenland.