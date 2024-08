Vier Voeters: Wrede puppyhandel floreert op Facebook en Instagram

Het onderzoek door VIER VOETERS vond plaats van september 2023 tot juni 2024. Het richtte zich op advertenties, accounts en groepen op Facebook en Instagram waar honden werden aangeboden door individuen die niet geregistreerd stonden als erkend bedrijf. Content uit Oostenrijk, Bulgarije, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk werd voor het onderzoek geanalyseerd. De onderzoekers vonden meer dan 100 Facebookgroepen en meer dan 50 Instagram accounts waarop puppy’s te koop stonden. In juni 2024 bedroeg het gecombineerde publiek van deze Facebookgroepen meer dan 600.000 leden, zowel verkopers als kopers. De handel in huisdieren door privé personen is een duidelijke overtreding van Meta’s eigen regels.

“De wrede puppyhandel floreert op Facebook en Instagram. Meta heeft stappen genomen om de verkoop van honden op hun platforms te verbieden, maar door het niet handhaven van deze regels laten ze de deur wijd open staan voor de illegale handel en meedogenloze fokpraktijken. We vragen Meta dringend om actie te ondernemen en de verkoop van puppy’s op Facebook en Instagram stop te zetten totdat er een systeem is waarbij verkoper en dier volledig getraceerd kunnen worden.” zegt Petra Sleven, directeur van Stichting VIER VOETERS.

Naar aanleiding van Meta’s eigen regelgeving, rapporteerde VIER VOETERS 64 posts als verdacht. Meta verwijderde er daarvan 2, beiden van Facebook Marktplaats. Tegen de andere content werd geen actie ondernomen.

De onderzoekers kwamen allerlei praktijkvoorbeelden tegen van advertenties en verkooptechnieken die niet mogen. Zo werden er regelmatig in besloten Facebookgroepen pups aangeboden die veel te jong waren of die verminkt zijn. Op meerdere Franse Facebookgroepen, als ook in een Nederlandse groep, werden Amerikaanse Bulldog puppy's aangeboden met gecoupeerde oren. Het couperen van oren is in beide landen verboden maar de verkopers uit Polen en Slovenië deelden openlijk hun advertenties binnen de besloten groepen.

Verkopers zijn er ook bedreven in om Meta’s richtlijnen en systemen te omzeilen. Enkele methoden zijn het mijden van bepaalde woorden of termen in advertenties, berichten en groepen als “te koop” of “zoekt nieuw huis”. Verkopers vragen potentiële kopers ook vaak om het gesprek in een privé chat voort te zetten, ze vervalsen hun locatiegegevens of ze doen zich voor als gecertificeerde fokkers door valse papieren te tonen.