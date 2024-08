Jongen (16) opgepakt in Bleiswijk na vondst explosief bij bedrijfspand

In de nacht van woensdag op donderdag werd rond 01.00 uur een explosief aangetroffen bij een bedrijfspand aan de Briljantstraat. 'In de omgeving hielden agenten een 16-jarige jongen uit Ridderkerk aan. Hij wordt verdacht van betrokkenheid en zit vast', zo meldt de politie donderdag.

Zwaar vuurwerk geplaatst

Even na 01.00 uur werd gezien dat vermoedelijk zwaar vuurwerk werd geplaatst bij een bedrijfspand waar maandag 26 en woensdag 28 augustus ook al vuurwerk werd geplaatst dat toen voor schade aan het pand zorgde. 'Donderdagochtend ging het vuurwerk niet af. Het is door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onschadelijk gemaakt', aldus de politie.

Pand gesloten door burgemeester

Na de tweede explosie is het pand door de burgmeester van de gemeente Lansingerland gesloten en de politie onderzoekt de toedracht van de twee explosies en de poging daartoe. Daarbij kan de politie hulp van getuigen goed gebruiken. Heeft u iets gezien of gehoord? Heeft u camerabeelden uit de omgeving? Laat het de politie weten via 0900-8844. Dat kan ook anoniem.