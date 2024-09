Hoe je een VOG aanvraag doet

Een Verklaring Omtrent het Gedrag, ook wel VOG genoemd, is een belangrijk document dat in veel situaties vereist is. Werkgevers vragen vaak om een VOG om te controleren of je geen strafbare feiten op je naam hebt staan die relevant zijn voor de functie. Om een VOG aan te vragen, moet je eerst weten of je dit online kunt doen of via de gemeente.

Online

In veel gevallen kun je de aanvraag online indienen, maar soms moet je naar het gemeentehuis gaan. Bij een vog aanvragen gemeente vul je een aanvraagformulier in, dat je kunt ophalen of downloaden van de website van je gemeente. Zorg ervoor dat je alle benodigde documenten bij de hand hebt, zoals een geldig identiteitsbewijs. Nadat je de aanvraag hebt ingediend, wordt je verzoek beoordeeld door Justis, de screeningsautoriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Wat je nodig hebt voor de aanvraag

Voordat je een VOG kunt aanvragen, moet je ervoor zorgen dat je de juiste documenten en informatie hebt. Je hebt een geldig identiteitsbewijs nodig, zoals een paspoort of identiteitskaart. Als je de VOG via je werkgever aanvraagt, kan het zijn dat zij een digitaal formulier naar je opsturen, dat je online kunt invullen. Voor wie de aanvraag zelf doet, is het belangrijk om te weten waarvoor de VOG wordt aangevraagd. Dit bepaalt welke gegevens worden gecontroleerd. Zorg ervoor dat je alle vereiste informatie correct en volledig invult om vertraging in de verwerking te voorkomen.

Het indienen van de aanvraag

Als je alle documenten en informatie hebt verzameld, kun je de aanvraag vog indienen. Dit kan meestal online via de website van Justis, maar soms is het nodig om persoonlijk langs te gaan bij de gemeente. Bij een online aanvraag log je in met je DigiD en vul je het formulier in. Hier geef je aan voor welke functie of situatie je de VOG nodig hebt. Als je alles hebt ingevuld, betaal je de kosten voor de aanvraag en verstuur je het formulier. Justis begint dan met de beoordeling van je aanvraag, waarbij ze kijken naar je strafrechtelijke verleden.

Hoe lang het duurt

Het verwerken van een VOG-aanvraag kan variëren in tijd, afhankelijk van de complexiteit van je achtergrond. In eenvoudige gevallen ontvang je de VOG binnen één tot twee weken. Als je strafbare feiten op je naam hebt staan, kan de beoordeling langer duren omdat Justis dan extra onderzoek moet doen. Het is daarom verstandig om ruim van tevoren je VOG aan te vragen, vooral als je deze nodig hebt voor een baan of stage. Houd rekening met mogelijke vertragingen, vooral tijdens drukke periodes. Als je de VOG niet op tijd ontvangt, kan dit invloed hebben op je startdatum bij een nieuwe werkgever of opleidingsinstituut.

Wat te doen na ontvangst

Wanneer je de VOG hebt ontvangen, is het belangrijk om deze zorgvuldig te bewaren, omdat je hem mogelijk vaker nodig zult hebben. Geef een kopie aan je werkgever of organisatie die de VOG heeft gevraagd en bewaar het origineel op een veilige plaats. Een VOG is meestal voor langere tijd geldig, maar sommige werkgevers of instellingen kunnen vragen om een recentere verklaring. In dat geval moet je de aanvraag opnieuw indienen.