Omzet horeca groeit in tweede kwartaal met 2,7 procent

De omzet in de horeca groeide in het tweede kwartaal van 2024 met 2,7 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2023, meldt het CBS. De omzet van logiesverstrekking lag 0,8 procent hoger, de omzet van eet- en drinkgelegenheden was 3,6 procent hoger.

De groei van de omzet in het tweede kwartaal was lager dan een kwartaal eerder. In het eerste kwartaal was de omzet 8,1 procent groter dan een jaar eerder. De groei in het tweede kwartaal is de laagste sinds het tweede kwartaal van 2021, toen de omzet van de horeca voor het eerst sinds de coronacrisis weer groeide. Het weer speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de omzet. Het tweede kwartaal van 2024 was een stuk natter en somberder dan het tweede kwartaal van 2023.

Omzet logiesverstrekkers groeit met bijna 1 procent

De omzet van logiesverstrekkers, waaronder hotels en vakantieparken, was in het tweede kwartaal 0,8 procent hoger dan in dezelfde periode van 2023. Hotels hebben 2 procent meer omgezet. De omzet van overige logiesverstrekkers, waaronder campings en vakantieparken, kromp echter met 2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het slechtere weer speelt hierbij een rol.

Omzet eet- en drinkgelegenheden bijna 4 procent hoger

De eet- en drinkgelegenheden hebben in het tweede kwartaal 3,6 procent meer omgezet dan een jaar eerder. De kantines en catering realiseerden met 7,7 procent de grootste omzetstijging van de horecabranches. De restaurants en de fastfoodrestaurants hebben respectievelijk 3,9 en 2,4 procent meer omgezet. De cafés noteerden met 0,3 procent de kleinste omzetstijging.

Vertrouwen horecaondernemers vrijwel even negatief

Ruim 3 weken geleden publiceerde het CBS over het ondernemersvertrouwen van de Nederlandse bedrijfstakken. Het ondernemersvertrouwen van de horeca was aan het begin van het derde kwartaal 2024 vrijwel even negatief als een kwartaal eerder. Het vertrouwen kwam uit op -4,7, tegen -4,6 in het tweede kwartaal.

Horecaondernemers waren minder negatief over het economisch klimaat in de afgelopen drie maanden, maar negatiever over het economisch klimaat in de komende drie maanden. In de meeste Nederlandse bedrijfstakken is het ondernemersvertrouwen in het derde kwartaal gestegen, maar nog wel negatief.



Bijna de helft van de ondernemers in de horeca sloot het eerste halfjaar van 2024 met winst af. Dat percentage lag voor alle Nederlandse bedrijfstakken samen op 65 procent van de ondernemers. Alleen in de bedrijfstakken cultuur, sport en recreatie en de detailhandel waren de bedrijfsresultaten minder positief dan in de horeca.

Nieuwe statistieken voor de horeca en andere diensten

Vanwege nieuwe Europese regelgeving zijn er per 2024 veranderingen doorgevoerd in de CBS-statistieken over onder meer de horeca en de overige commerciële dienstverlening. Naast de omzet (waarde van de geleverde goederen en diensten) zijn nu ook cijfers over de productie (volume van de toegevoegde waarde) beschikbaar. Verder worden voor de branches maandcijfers gepubliceerd naast kwartaal- en jaarcijfers. Tot slot is het basisjaar verlegd van 2015 naar 2021.

Op termijn zal elke maand een nieuwsbericht gepubliceerd worden over de productie van de dienstensector (waaronder de horeca). De huidige kwartaalberichten over de omzet van een aantal specifieke branches, zoals de horeca, de zakelijke dienstverlening en het transport, worden voortgezet.

Door deze basisverlegging en de overgang van kwartaal- naar maandcijfers is de periode waarop het model van de seizoencorrectie gebaseerd is te kort om kwalitatief goede seizoengecorrigeerde cijfers te maken. Naar verwachting zullen deze, met terugwerkende kracht vanaf 2021, in het voorjaar van 2025 worden toegevoegd.