Cel- en taakstraf voor afpersing met via Snapchat gekregen naaktfoto's

Contact via Snapchat

De verdachte was via Snapchat in contact gekomen met zijn slachtoffer, dat destijds twaalf jaar oud was. Tijdens hun gesprekken vroeg de verdachte op een gegeven moment om naaktfoto's. Direct nadat het slachtoffer een tweetal naaktfoto's aan hem had verstuurd, dreigde de verdachte deze beelden op social media te plaatsen, als het slachtoffer hem niet zo snel mogelijk geld zou betalen. De beelden zijn uiteindelijk niet online gezet.

Oordeel van de rechtbank

De verdachte heeft op grove wijze misbruik gemaakt van het jonge slachtoffer op een moment dat zij zich zeer kwetsbaar opstelde. Door de dreigementen van de verdachte voelde het slachtoffer zich ernstig onder druk gezet en is zij erg in paniek geraakt. Zij ervaart de gevolgen van dit alles nog steeds en heeft psychologische hulp gezocht, omdat zij moeite heeft om mensen te vertrouwen en angst heeft ontwikkeld voor onbekende mannen.

De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij een grove inbreuk heeft gemaakt op het leven van het slachtoffer en zich kennelijk alleen heeft laten leiden door zijn eigen financiële behoeftes. De verdachte heeft tijdens de zitting de feiten bekend, berouw getoond voor zijn handelen en zijn excuses aangeboden aan het slachtoffer.

De rechtbank is van oordeel dat de ernst van de bewezen verklaarde feiten en de impact die dit op het slachtoffer heeft gehad, een (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf rechtvaardigen. In de persoonlijke omstandigheden van de verdachte en zijn houding ter zitting ziet de rechtbank aanleiding om de straf enigszins te matigen. De verdachte wordt veroordeeld tot 90 dagen celstraf, waarvan 76 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Ook krijgt hij 160 uur taakstraf, moet hij 1.500 euro schadevergoeding betalen en krijgt hij de telefoon waarmee hij de strafbare feiten pleegde, niet terug.