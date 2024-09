Doorzoekingen in internationaal corruptie onderzoek

De FIOD heeft onder leiding van het Functioneel Parket op 4 september doorzoekingen verricht in een onderzoek naar corruptie. Twee ondernemingen worden verdacht van ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift. Vier personen worden verdacht feitelijk leiding te hebben gegeven aan de verboden gedragingen van de ondernemingen. De verdachten zijn niet aangehouden. Tijdens de doorzoekingen in drie woningen en twee bedrijfspanden in Den Haag, Barendrecht en Rotterdam, is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie.

Het vermoeden is dat via de verdachte ondernemingen jarenlang steekpenningen werden betaald om contracten te krijgen voor de bouw van meerdere panden met een publieke functie in het buitenland. De betalingen werden gedaan op buitenlandse bankrekeningen van ondernemingen van een tussenpersoon. De steekpenningen waren vermoedelijk bedoeld voor een hoge buitenlandse ambtenaar. Om de betalingen te verhullen werden door verdachten valse documenten zoals overeenkomsten en facturen opgesteld. De buitenlandse projecten werden gefinancierd door een Nederlandse bank en verzekerd door de Nederlandse overheid. Het strafrechtelijk onderzoek startte onder meer na een melding van een ongebruikelijke transactie door de Financial Intelligence Unit (FIU) en informatie van het International Anti-Corruption Centre (IACCC). Het IACCC is een samenwerking tussen internationale opsporingsorganisaties in de strijd tegen corruptieonderzoeken waarbij er sprake is van misbruik van macht op een hoog niveau. Gelijktijdig met de doorzoekingen in Nederland hebben er in drie andere landen doorzoekingen en/of getuigenverhoren plaatsgevonden.