NVWA: Gebruik POKAL glazen van IKEA niet voor hete drank

Uit elkaar spatten

'De glazen kunnen uit elkaar spatten bij een plotseling groot temperatuurverschil. Bijvoorbeeld wanneer er heet water in wordt geschonken. Consumenten kunnen daarbij verwondingen oplopen door de hete inhoud van het glas', aldus de NVWA.

'Waarschuwing IKEA onvoldoende'

Deze belangrijke veiligheidswaarschuwing gaat verder dan de mededeling die IKEA op 31 juli heeft gepubliceerd. De mededeling van IKEA waarschuwt namelijk onvoldoende om de POKAL glazen niet te gebruiken voor hete vloeistoffen. Daarom doet de NVWA nu een uitdrukkelijke aanvullende waarschuwing aan alle consumenten.

Thermische schok

Bij normaal gebruik, zoals het in- en uitladen van de vaatwasser of het stapelen van de glazen, kunnen er beschadigingen ontstaan in het glas. Deze beschadigingen – die niet altijd met het blote oog te zien zijn - maken deze glazen extra gevoelig voor een zogeheten thermische schok.

Meldingen van consumenten

De NVWA heeft dit jaar verschillende meldingen gekregen van consumenten over uit elkaar spattende POKAL glazen. Uit bij IKEA opgevraagde gegevens blijkt dat enkele honderden consumenten zich in de afgelopen jaren bij de winkelketen hebben gemeld met uit elkaar spattende POKAL glazen. Meerdere consumenten hebben hierbij brandwonden opgelopen. Op de website van IKEA kwamen inspecteurs van de NVWA daarnaast een groot aantal reviews tegen waarin consumenten meldden dat deze glazen waren ‘ontploft’.

Verantwoordelijkheid

Bedrijven zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de producten die ze maken en verkopen. Wanneer een product niet veilig blijkt te zijn, moet een bedrijf het risico wegnemen. Dat kan bijvoorbeeld door consumenten te waarschuwen en zo nodig het product terug te roepen. IKEA heeft op 31 juli klanten via e-mail rechtstreeks geïnformeerd en een mededeling op de eigen website geplaatst.

'Glazen neerzetten bij inschenken'

In de mededeling adviseert het bedrijf om de glazen neer te zetten in plaats van ze in de hand te houden wanneer er een hete drank in wordt geschonken. Daarmee is het veiligheidsrisico echter niet voldoende weggenomen; het risico op verwondingen blijft bestaan wanneer het glas met hete vloeistof uit elkaar spat. Daarom publiceert de NVWA nu deze veiligheidswaarschuwing en adviseert dringend om glazen met een inhoud van 27, 35 en 65 cl uit de serie POKAL (in alle kleuruitvoeringen) niet te gebruiken voor hete dranken.