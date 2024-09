Vijf aanhoudingen na aantreffen drugslab

Op maandagochtend 16 september heeft de politie onderzoek gedaan bij een pand aan de Bunderstraat in Meerssen. Bij betreding van het pand troffen agenten meerdere middelen aan die gebruikt kunnen worden bij het produceren van verdovende middelen. De politie doet momenteel nog onderzoek.

De politie had informatie dat er in een loods achter de woning mogelijk synthetische drugs geproduceerd zouden worden. Rond 02:15 uur zijn agenten waaronder een arrestatieteam de loods binnengegaan. Daar troffen ze de verdachten aan.

Aanhoudingen

Vier personen die zich bevonden in de loods zijn aangehouden. Het gaat om vier mannen van 32, 33 (2) en 41 jaar. In de woning behorende bij de loods is de bewoonster aangehouden. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Verdovende middelen

In de loods is 150 kilogram versnijdingsmateriaal aangetroffen. Ook is er 1500 liter aan chemicaliën aangetroffen die gebruikt worden bij het vervaardigen van synthetische drugs.