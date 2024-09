22-jarige fietser overleden bij verkeersongeval in Oudkarspel

De politie kreeg maandag 16 september rond 22.45 uur een melding van een ernstig ongeval aan de Westelijke Randweg in Oudkarspel. Hierbij is een fietser in aanraking gekomen met een personenvoertuig. Het slachtoffer, een 22-jarige man uit de gemeente Schagen, is hierbij komen te overlijden. De politie onderzoekt de toedracht van het verkeersongeval.