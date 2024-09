Politie ontmantelt callcenter voor babbeltrucs

De politie heeft in een onderzoek naar babbeltrucs een pand doorzocht in Mijdrecht. Daar trof de recherche twee studio's aan, als het ware ingericht als callcenter. Naar aanleiding van deze doorzoeking zijn vier verdachten aangehouden.

De doorzoeking vond in juli plaats. In de studio's zijn meerdere laptops en telefoons aangetroffen. Hier zijn onder andere call scripts gevonden ter ondersteuning van het oplichten van slachtoffers. Daarnaast werd in een studio een vuurwapen aangetroffen.

Na verder onderzoek kwamen rechercheurs vier verdachten op het spoor. Zij zijn in de weken na de doorzoeking aangehouden of ontboden op het bureau. Het gaat om vier mannen uit de gemeente De Ronde Venen van 19, 22, 25 en 27 jaar oud. Uit onderzoek blijkt dat er ruim 45 slachtoffers van babbeltrucs te linken zijn aan deze verdachten. De slachtoffers van deze babbeltrucs wonen door heel Nederland, waaronder Amsterdam. Op maandag 9 september is het pand aan de Vermogenweg in Mijdrecht op last van de burgemeester gesloten.