Advocaat die beroepsgeheim schond moet cel in

Beroepsgeheim

De cliënt van de advocaat werd verdacht van een drugsgerelateerd strafbaar feit en zat tijdens het politieverhoor in volledige beperkingen. Dat wil zeggen dat diegene vanwege het lopende politieonderzoek geen contact mocht hebben met de buitenwereld, behalve met zijn advocaat. Ook de advocaat mag dan inhoudelijk niks met anderen delen over de zaak. Vanwege de coronamaatregelen woonde de advocaat het verhoor telefonisch bij vanaf zijn kantoor.

Volledige beperkingen

Ondanks de volledige beperkingen heeft de advocaat een andere cliënt laten meeluisteren met het verhoor. Dit is in 2022 aan het licht gekomen door onderschepte Encrochatgesprekken in een ander strafrechtelijk onderzoek. In deze gesprekken wordt onder andere in chronologische volgorde informatie uit het verhoor gedeeld en wordt getypt: “verhoor is nog bezig ben nu luisteren”, “(Naam advocaat) is kk lauw”, “Dit mag allemaal niet”, “Hij zit beperkingen” en “En heb hem 500 gegeven”.

'Faciliterende rol gespeeld'

Door zijn andere cliënt, die ook verdacht werd van drugsgerelateerde strafbare feiten, te laten meeluisteren met het verhoor heeft de advocaat zijn beroepsgeheim en wettelijke geheimhoudingsplichten geschonden. Ook heeft hij volgens de rechtbank een faciliterende rol gespeeld bij het in stand houden van de georganiseerde drugscriminaliteit. Hij wist tenslotte dat zijn meeluisterende cliënt belang had bij de gedeelde informatie.

Integriteit

Een advocaat heeft een bijzondere positie bij de toepassing van het recht. Deze advocaat heeft die bijzondere positie misbruikt. Hij heeft zijn integriteit te grabbel gegooid en het vertrouwen van rechters, officieren van justitie en de politie beschaamd. Ook heeft hij de kernwaarden van de advocatuur in het hart geraakt én de georganiseerde drugscriminaliteit gefaciliteerd.

Straf

De officier van justitie eiste 240 uur taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf. De rechtbank gaat daar niet in mee. Het gaat om ernstige feiten en verdachte heeft geen verantwoordelijkheid genomen. Alleen een (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf is volgens de rechtbank op zijn plaats. De verdachte krijgt een gevangenisstraf opgelegd van vijf maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.