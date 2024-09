Onbemande MQ-9 Reaper vliegt voor het eerst in Nederlands luchtruim

Een MQ-9 Reaper van de luchtmacht heeft voor het eerst in het Nederlands luchtruim gevlogen. Het onbemande vliegtuig maakte een oefenvlucht. Dat gebeurde boven het noorden van het land en het aangrenzende zeegebied. Met het toestel trainen militairen na vandaag de samenwerking met onder meer jachtvliegtuigen, grondtroepen en luchtverkeersleiding. Die opereren de komende weken in het gebied voor de zogenoemde Weapon Instructor Course. De MQ-9 sluit hierbij aan.