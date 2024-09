Van de 10 gedetineerden zaten er vorig jaar 6 al eerder in detentie

Het zijn vooral mannen die in 2023 in detentie zaten (94 procent). 'Van alle gedetineerde vrouwen (6 procent) zaten 4 op de 10 al eens eerder in detentie. Bij mannen waren dit er 6 op de 10. De afgelopen jaren daalt dit aandeel licht, voor zowel mannen als vrouwen', zo meldt het CBS donderdag.

Minder jongeren in detentie

In 2023 zaten 2.800 jongeren van 18 tot 23 jaar in detentie (9 procent van alle gedetineerden). In 2019 waren dit er nog 3.400, een daling van bijna 19 procent. Het totale aantal gedetineerden daalde met 11 procent in die periode. 'Voor bijna 3 op 10 jongeren was het niet de eerste keer dat zij in volwassenendetentie zaten', aldus het CBS.

Tussen de 23 en 45 jaar oud

Van alle personen die in 2023 in detentie zaten, ging het in bijna 7 op de 10 gevallen om iemand van 23 tot 45 jaar oud. Dit aandeel is de laatste jaren iets toegenomen.