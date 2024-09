Ruim 1 op de 8 ambtenaren durft zich niet ziek te melden tijdens vakantie

Vakantiedagen zijn bedoeld voor vakantie

Iedere werknemer heeft wettelijk recht op minimaal vier weken vakantie per jaar*. Deze vakantiedagen zijn ervoor bedoeld te genieten van vrije tijd en tot rust te komen na een periode van werk. Werkgevers mogen deze dagen dan ook niet voor andere doelen gebruiken. Word je ziek, dan mag je je ziek melden, net als buiten de vakantie. Je hebt dan recht op ziektedagen.

Bijna de helft heeft zich bij ziekte nog nooit ziekgemeld

Toch blijken ambtenaren een drempel te voelen bij het ziekmelden tijdens vakantie. Zo heeft 45,8 procent zich tijdens vakantie nog nooit ziekgemeld, terwijl ze wel ziek waren. Hoewel het gros (37,3 procent) het niet nodig vond, durft ruim 1 op de 8 (13,6 procent) zich simpelweg niet ziek te melden. Daarnaast blijkt ook nog een behoorlijke groep (12,3 procent) niet op de hoogte van het recht om vakantiedagen om te laten zetten in ziektedagen, wordt het als te veel gedoe ervaren (16,3 procent) en heeft 15,7 procent er niet aan gedacht.

Taboe op ziek melden tijdens vakantie

Op ziek melden in de vakantie blijkt in de praktijk nog een behoorlijk taboe te rusten. Dat doe je niet, lijkt de gedachte. Zoals uit de antwoorden blijkt, voelt een deel van de ambtenaren zich niet veilig om gebruik te maken van hun rechten, bang voor de reactie van de werkgever of niet geloofd te worden. Ook willen medewerkers juist op vakantie geen rompslomp dat met werk te maken heeft. Daarnaast blijken werkgevers zich lang niet altijd aan de wet te houden en toch vakantiedagen af te schrijven als de medewerker zich ziek heeft gemeld. Dit levert voor medewerkers een drempel op om het in de toekomst opnieuw te doen.

Werkgevers, neem drempels weg

Werkgevers zouden hun werknemers dan ook meer het gevoel moeten geven dat vakantie ook echt bedoeld is voor vakantie en dat ziek zijn ook voor kan komen op vakantie. Is de medewerker door het ziek zijn ondanks de vakantie niet in staat om te werken, dan zou ook hier moeten gelden ‘ziek is ziek’ en zouden medewerkers zich hier niet in beperkt moeten voelen. “Heb vertrouwen in je medewerkers en vraag de medewerker bij twijfel om een verklaring. Maak procedures duidelijk zodat medewerkers weten wat hun rechten en plichten zijn”, stelt Hanneke Troost van Ambtenarensalaris.nl.

Maak als medewerker geen misbruik van je rechten

Uiteraard geldt voor medewerkers dat een ziekmelding ook tijdens vakantie gerechtvaardigd moet zijn. Ben je niet in staat om te werken en zou je je normaal gesproken ziek melden, dan mag dat op vakantie ook reden zijn om je ziek te melden als je ziekte je vakantie dusdanig beïnvloedt dat aan het doel van vakantie voorbij gegaan wordt. De werkgever mag, zeker in het buitenland, om een doktersverklaring vragen. Kun je die niet overleggen omdat een doktersbezoek niet nodig of mogelijk is, leg de situatie dan uit aan de werkgever. Maak geen misbruik van de situatie, zoals je dat thuis ook niet zou doen.

Op de vraag of men zich in de toekomst ziek zou melden, antwoordt 48,4 procent met een ja. Voor 38 procent is het een misschien, mede ingegeven door de aard van de ziekte. Als drempels weggenomen worden, zou de 13,6 procent die zich niet ziek zou melden, verminderd kunnen worden en kunnen vakantiedagen nog beter gebruikt worden waar ze voor zijn bedoeld: vakantie.

