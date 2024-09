Vrouw overleden na schietincident Galjoenstraat

Bij een schietincident op vrijdagavond 20 september is in een portiek aan de Galjoenstraat in Rijswijk een 38-jarige inwoonster die plaats overleden. In een woning aan de Galjoenstraat werd kort na het schietincident een 57-jarige man aangehouden. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij dit schietincident. De politie is op zoek naar getuigen.